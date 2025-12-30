اتفاقية الغاز المصري مع لبنان... وابرز العقبات

في إطار الجهود الهادفة إلى معالجة أزمة الكهرباء المزمنة في ، برز توقيع مع مصر لتلبية احتياجات لبنان من الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، كخطوة لافتة مع نهاية عام 2025.

وحسب معلومات “لبنان24”، تُعدّ هذه الاتفاقية محطة أساسية على طريق معالجة أزمة الكهرباء، إذ من شأنها خفض الكلفة المالية وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، إضافةً إلى التخفيف من الأضرار البيئية.

وقالت مصادر متابعة لملف عبر "لبنان٢٤": "إن نجاح الاتفاقية يبقى مرتبطًا بجاهزية البنية التحتية وقدرة على إدارة الملف بعيدًا عن الهدر والفساد، كما يشكّل هذا التطور مؤشرًا على تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة".

في المقابل، ترى المصادر ان "هناك عقبات جدّية قد تعرقل التنفيذ، أبرزها ضرورة صيانة خط الأنابيب، إضافة إلى التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، ومخاوف من سوء الإدارة الذي ما قد يحدّ من الاستفادة الفعلية من الاتفاقية".

كما يبقى التنسيق الإقليمي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح المشروع.