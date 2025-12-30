تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!

Lebanon 24
30-12-2025 | 14:47
أفادت معلومات لـ"لبنان 24" أن الشابة "ب.د"، البالغة من العمر 21 عامًا، تعرّضت فجر اليوم لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء مرورها في سيارتها على طريق المطار، حيث أصيبت بعدة طلقات نارية في عدة أماكن من جسدها.
 
وعلى الفور، جرى نقلها إلى مستشفى مار يوسف في الدورة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن تُنقل لاحقًا إلى المستشفى الحكومي في طرابلس بواسطة الصليب الأحمر اللبناني، حيث وُصفت حالتها بالمستقرة.
 

وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية مطلقي النار وأسباب الحادث.
