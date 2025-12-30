بالصور.. قوى الأمن تطلق حملة توعية

قامت عناصر من سير ، بغية الحد من حوادث السير، وحفاظًا على السلامة العامة، بتوزيع ملصقات ومنشورات بهدف التوعية حول مخاطر القيادة تحت تأثير ، وذلك تحضيرًا لإحتفالات ليلة رأس السنة.