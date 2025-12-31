مُداهمات واسعة للجيش في منطقة التبانة وتوقيف عدد من المطلوبين

نفذت قوة مشتركة من الجيش ومديرية المخابرات مداهمات واسعة في منطقة - ، شملت عدداً من المنازل وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين للقضاء.



وأفادت مصادر أمنية أن المداهمات لا تزال مستمرة حتى الساعة، وتتم بإجراءات مشددة وبتنسيق كامل بين الوحدات المشاركة من دون تسجيل أي حوادث تُذكر.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش لتعزيز الاستقرار في طرابلس وملاحقة المطلوبين.



إلى ذلك أوقفت عناصر من الجيش تؤازرها مخابرات الجيش، شخصين في لارتكابهما إطلاق نار في أوقات سابقة، وتمت إحالتهما إلى المختص.

