18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
مُداهمات واسعة للجيش في منطقة التبانة وتوقيف عدد من المطلوبين
Lebanon 24
31-12-2025
|
00:54
photos
0
نفذت قوة مشتركة من الجيش ومديرية المخابرات مداهمات واسعة في منطقة
التبانة
-
طرابلس
، شملت عدداً من المنازل وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين للقضاء.
وأفادت مصادر أمنية أن المداهمات لا تزال مستمرة حتى الساعة، وتتم بإجراءات مشددة وبتنسيق كامل بين الوحدات المشاركة من دون تسجيل أي حوادث تُذكر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش لتعزيز الاستقرار في طرابلس وملاحقة المطلوبين.
إلى ذلك أوقفت عناصر من الجيش تؤازرها مخابرات الجيش، شخصين في
مدينة الميناء
لارتكابهما إطلاق نار في أوقات سابقة، وتمت إحالتهما إلى
القضاء
المختص.
