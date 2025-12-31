قوة اسرائيلية مُعادية تتوغل وتفجّر منزلا في حولا

توغلت قوة إسرائيلية مُعادية بعمق 1600 متر بعيدا من أقرب نقطة حدودية و 1400 متر عن موقع إسرائيلي مستحدث وفجرت منزلا في بلدة حولا، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement