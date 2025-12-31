الانتخابات تحتاج لشهر اضافي؟

أفادت مصادر مطّلعة أنّ تأجيل الانتخابات النيابية بات شبه محسوم من الناحية التقنية، إذ تشير المعطيات إلى أنّ الموعد قد يُرحَّل لمدة شهر أو شهرين فقط، ريثما تُستكمَل التجهيزات اللوجستية والإدارية اللازمة.في المقابل، يرى عدد كبير من المعنيين بالاستحقاق، ولا سيما الأحزاب والمرشحين الأساسيين، أنّ تحديد المصير النهائي للانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت، وربما إلى شهر كامل على الأقل من النقاشات والترتيبات.وبالتالي، فإن المشهد العام لا يزال يتقدّم خطوة ويتراجع أخرى، في انتظار القرار الحاسم الذي يُنهي الضبابية الحالية ويحدّد الاتجاه الذي ستسلكه العملية خلال الفترة المقبلة.