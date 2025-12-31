تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
الانتخابات تحتاج لشهر اضافي؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
31-12-2025 | 01:15
أفادت مصادر مطّلعة أنّ تأجيل الانتخابات النيابية بات شبه محسوم من الناحية التقنية، إذ تشير المعطيات إلى أنّ الموعد قد يُرحَّل لمدة شهر أو شهرين فقط، ريثما تُستكمَل التجهيزات اللوجستية والإدارية اللازمة.
في المقابل، يرى عدد كبير من المعنيين بالاستحقاق، ولا سيما الأحزاب والمرشحين الأساسيين، أنّ تحديد المصير النهائي للانتخابات يحتاج إلى مزيد من الوقت، وربما إلى شهر كامل على الأقل من النقاشات والترتيبات.
وبالتالي، فإن المشهد العام لا يزال يتقدّم خطوة ويتراجع أخرى، في انتظار القرار الحاسم الذي يُنهي الضبابية الحالية ويحدّد الاتجاه الذي ستسلكه العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
