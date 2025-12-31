اعتراض داخل "التيار"

تشهد أوساط " " حالة من التململ الداخلي، في ظل ما تصفه مصادر قيادية بأزمة فعلية بدأت تتفاقم في الأسابيع الأخيرة.وبحسب هذه المصادر، يعود السبب الأساسي إلى توجّه قيادة " " نحو تبنّي عدد كبير من الترشيحات لشخصيات غير حزبية في الاستحقاق النيابي المقبل، الأمر الذي أثار موجة اعتراض واسعة داخل القواعد التنظيمية.يعتبر معترضون أن هذا الخيار يهمّش الكوادر الحزبية التي عملت لسنوات في الصفوف الأمامية، ويضرب مبدأ الالتزام التنظيمي. في المقابل، ترى القيادة أن الانفتاح على أسماء من خارج "التيار" يندرج ضمن حسابات انتخابية بحتة تفرضها طبيعة المرحلة والتحالفات القائمة.