هل تؤجل العودة إلى المدارس بعد الأعياد بسبب انتشار الـ H3N2؟

تمّ مؤخرا تناقل اخبار نطاقٍ واسع عن إمكان تأجيل العودة إلى المدارس بعد إنتهاء عطلة الأعياد وذلك بسبب إنتشار H3N2 بشكل كبير في مع الحديث عن بلوغ المستشفيات حدها في إستقبال مرضى الانفلونزا. الا ان أوساطا تربوية اعتبرت ان "ما يتم تداوله غير دقيق، كما انه من المُبكر الحديث عن هذا الأمر ونحن على مسافة أسبوع من إعادة فتح المدارس أبوابها".

وأضافت الأوساط انه "ما من داعٍ للهلع او لنشر أجواء تُقلق الأهالي والتلامذة على حد سواء، فانتشار الإصابات بالإنفلونزا تبلغ ذروتها كل عام في فصل الشتاء والمطلوب هو الوعي لدى الجميع من خلال عدم إرسال الأهالي الأولاد إلى المدرسة في حال أصيبوا بالعدوى، والعودة إلى ارتداء الكمامات، والالتزام بالتدابير الوقائية الأساسية من النظافة الشخصية والتعقيم، وتلقي لقاح الإنفلونزا لأن أخذه في هذه المرحلة لا يزال مفيدا للحد من مضاعفات ".

واستبعدت الأوساط تأجيل العودة إلى المدارس، مؤكدة ان "هذا القرار أصلا يعود إلى وزارة التربية"، داعية لعدم الانجرار خلف الشائعات.



Advertisement