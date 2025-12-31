تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تؤجل العودة إلى المدارس بعد الأعياد بسبب انتشار الـ H3N2؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-12-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1462003-639027665562050387.jpg
Doc-P-1462003-639027665562050387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمّ مؤخرا تناقل اخبار نطاقٍ واسع أخبار عن إمكان تأجيل العودة إلى المدارس بعد إنتهاء عطلة الأعياد وذلك بسبب إنتشار فيروس H3N2 بشكل كبير في لبنان مع الحديث عن بلوغ المستشفيات حدها الأقصى في إستقبال مرضى الانفلونزا. الا ان أوساطا تربوية اعتبرت ان "ما يتم تداوله غير دقيق، كما انه من المُبكر الحديث عن هذا الأمر ونحن على مسافة أسبوع من  إعادة فتح المدارس أبوابها".
وأضافت الأوساط انه "ما من داعٍ  للهلع او لنشر أجواء تُقلق الأهالي والتلامذة على حد سواء، فانتشار الإصابات بالإنفلونزا تبلغ ذروتها كل عام في فصل الشتاء والمطلوب هو الوعي لدى الجميع من خلال عدم إرسال الأهالي الأولاد إلى المدرسة في حال أصيبوا بالعدوى، والعودة إلى ارتداء الكمامات، والالتزام بالتدابير الوقائية الأساسية من النظافة الشخصية والتعقيم، وتلقي لقاح الإنفلونزا لأن أخذه في هذه المرحلة لا يزال مفيدا للحد من مضاعفات الفيروس". 
واستبعدت الأوساط تأجيل العودة إلى المدارس، مؤكدة ان "هذا القرار أصلا يعود إلى وزارة التربية"، داعية لعدم الانجرار خلف الشائعات.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عودة الهدوء إلى اللاذقية بعد انتشار قوات الأمن
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: انطلاق العودة الطوعية الـ 14 لنازحين سوريين من المصنع الى حلب وادلب وحمص
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى العودة وسط قطاع غزة: سنتوقف عن تقديم الخدمات الصحية اليوم بسبب أزمة الوقود
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفيروس

الأقصى

التزام

أخبار

فيروس

فيات

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-31
Lebanon24
02:13 | 2025-12-31
Lebanon24
02:00 | 2025-12-31
Lebanon24
01:45 | 2025-12-31
Lebanon24
01:30 | 2025-12-31
Lebanon24
01:15 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24