تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان في 2025: عام الانكشاف الكبير… وأسئلة 2026 المفتوحة

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
31-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1462024-639027701679367740.jfif
Doc-P-1462024-639027701679367740.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسار الأزمات المتراكمة التي يعيشها لبنان منذ سنوات، إذ تداخلت فيه التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية بصورة كثيفة، في ظل محاولات داخلية متعثرة لإعادة بناء الدولة، وضغوط خارجية متزايدة فرضتها التحولات الإقليمية. فكان عاما حافلا بالأحداث، كشف عمق الأزمة البنيوية للنظام اللبناني، لكنه حمل في الوقت نفسه مؤشرات خجولة لتحولات محتملة، وإن بقيت محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين.
سياسيا، استمر الانقسام الداخلي السمة الأبرز للحياة العامة. فعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة مطلع العام بعد مخاض طويل، بقي أداؤها مقيدا بتوازنات سياسية دقيقة وخلافات حادة حول القضايا السيادية والإصلاحية، ولا سيما ملف السلاح والإصلاحات المالية المطلوبة دوليا. رفعت الحكومة شعار الإصلاح واستعادة الثقة، إلا أن التنفيذ بقي محدودا، إذ تحول كل قرار مصيري إلى ساحة تجاذب بين القوى السياسية، ما انعكس بطئا شديدا في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأبقى البلاد في دائرة الشلل السياسي.
وفي هذا السياق، عاد ملف السلاح بقوة إلى الواجهة خلال عام 2025، متأثرا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتصاعد الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة. غير أن هذا النقاش جرى في ظل واقع أمني شديد التعقيد، حيث واصلت إسرائيل ولا تزال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ اعتداءات واغتيالات استهدفت الجنوب، الضاحية، والبقاع الشمالي، ما أعاد طرح معادلة الأمن والسيادة من جديد. وقد تعمق الانقسام الداخلي بين من يرى في السلاح عنصر ردع ضروريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ومن يعتبره عائقا أساسيا أمام قيام دولة مكتملة السيادة وقادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وسجل العام تطورا لافتا تمثل في انتشار الجيش جنوب الليطاني، في خطوة حملت دلالات سياسية وأمنية مهمة، وأعادت تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية في تثبيت الاستقرار. وترافق ذلك مع تطور في خطاب حزب الله، حيث أكد التزامه بالمشاركة في بناء الدولة اللبنانية القوية والعادلة تحت سقف اتفاق الطائف، مع التشديد على وحدة الوطن والسلم الأهلي، والاستعداد لحوار وطني شامل يضع على الطاولة مختلف الملفات العالقة التي تعيق إصلاح الدولة وبناء مؤسساتها. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله والجيش ، ووصفت بأنها علاقة تعاون وثقة متبادلة، في ظل مقاربة تربط الاستقرار الداخلي بالتكامل بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع.
على المستوى الإقليمي، برزت خلال عام 2025 مؤشرات على انفتاح في علاقات الحزب مع عدد من الدول، أبرزها تركيا وقطر ومصر. وفي هذا الإطار أيضًا، جاءت دعوة الحزب للسعودية إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية، وتنحية الخلافات، والعمل على بلورة موقف موحد في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، في محاولة لإعادة ترتيب العلاقات ضمن هوامش ضيقة تفرضها موازين القوى القائمة.
ومع اقتراب نهاية العام، تزايدت الأسئلة حول مآلات الملف اللبناني في 2026، ولا سيما في ما يتعلق بمسألة نزع السلاح شمال الليطاني، والاستحقاقات السياسية والأمنية المرتقبة، ومنها جلسة مجلس الوزراء في الخامس من كانون الثاني، واجتماع لجنة الميكانيزم في السابع من الشهر نفسه. وتأتي هذه الاستحقاقات في ظل مناخ إقليمي ضاغط، زاد من حدّته اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أظهر أن الملف اللبناني ينظر إليه من زاوية أمنية صرفة، ضمن خريطة طريق تعتبر أن الحسم قد يتم عبر التفاوض أو الضغط العسكري أو الجمع بين المسارين.
وتكشف تصريحات ترامب، التي أبدى فيها تشكيكا بقدرة الحكومة اللبنانية واتهامه حزب الله بسوء السلوك، عن مقاربة أميركية تمنح إسرائيل هامشًا واسعا للتحرك، بما يتوافق مع هدف نتنياهو المعلن بالسعي إلى حسم الملف اللبناني بأي وسيلة ممكنة. وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو لبنان مقبلا على مرحلة دقيقة، حيث ستتحدد خياراته بين الانزلاق إلى مزيد من التصعيد، أو محاولة استثمار ما تبقى من فرص الحوار الداخلي وتحصين الاستقرار الهش.
وعليه، يمكن القول إن عام 2025 شكل عام الانكشاف الكبير، الذي ظهرت فيه بوضوح حدود التسويات الداخلية وهشاشة التوازنات السياسية، في مقابل ثقل العامل الخارجي في رسم المسارات اللبنانية. أما عام 2026، فيحمل معه مفترقا حاسم: إما أن ينجح اللبنانيون في تحويل الدعوات إلى الحوار وبناء الدولة إلى خطوات عملية تعيد الاعتبار للمؤسسات وتخفف من منسوب المخاطر، أو أن يبقى البلد ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مع ما يحمله ذلك من أثمان باهظة على الاستقرار والسيادة ومستقبل الدولة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "قوات سوريا الديمقراطية" يؤكد أن نهاية عام 2025 لا تمثّل نهاية "قسد" بل هي "بداية مرحلة جديدة وانطلاقة" لقواته عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عام على احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-31
Lebanon24
05:29 | 2025-12-31
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31
Lebanon24
04:43 | 2025-12-31
Lebanon24
04:40 | 2025-12-31
Lebanon24
04:28 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24