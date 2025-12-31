رسامني بحث مع السفير الأميركي شؤون قطاع النقل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه سفير الأميركية ميشال ، في زيارة تعارف.

تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث الخطط الرامية إلى إعادة تأهيل قطاع النقل في وتحديثه، بما في ذلك إمكان تنفيذ جهود إعادة إعمار شفافة تقودها الحكومة في الجنوب".

كما أطلع الوزير رسامني السفير الأميركي على "مشاريع توسيع وتعزيز الإجراءات الأمنية فيه، بالإضافة إلى التدابير الجديدة المتّخذة في مرفأ ومرفأ ، ولا سيّما تعيين مجالس إدارة جديدة في كلا المرفأين وتركيب أجهزة تفتيش حديثة، بما يساهم في رفع مستوى السلامة وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء التشغيلي".

وخلال اللقاء، شكر الوزير رسامني "للولايات المتحدة الأميركية دعمها المتواصل للبنان"، مؤكداً "أهمية هذا الدعم في مساندة وتعزيز قدرتها على تطوير الخدمات العامة وتحسين نوعية حياة المواطنين".