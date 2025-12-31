هل تؤجل الإنتخابات النيابية؟ وزير الداخلية يكشف

أكد ، الوزارة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار 2026، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يأتي تأكيداً لما أعلن عنه رئيس الجمهورية ، من خلال قداس الميلاد، حيث شدد على أن الاستحقاق النيابي سيُجرى في موعده، بالتنسيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب.



وجزم في تصريح لـ"صوت كل " بأن الوزارة ليست بصدد تقديم أي اقتراح لتأجيل الانتخابات، سواء لأسباب تقنية أو غير تقنية، مؤكداً أن تقوم حالياً بكافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاز الاستحقاق في موعده. وأضاف أن الوزارة تلتزم بالمهل القانونية واحترامها، وصولاً إلى دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من يوم الاقتراع.



واختتم الحجار حديثه بتمني أن يحمل العام الجديد كل الخير للبنانيين.

