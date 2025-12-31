تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
هل تؤجل الإنتخابات النيابية؟ وزير الداخلية يكشف
Lebanon 24
31-12-2025
|
03:34
أكد
وزير الداخلية
أحمد الحجار
،
التزام
الوزارة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار 2026، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يأتي تأكيداً لما أعلن عنه رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، من
بكركي
خلال قداس الميلاد، حيث شدد على أن الاستحقاق النيابي سيُجرى في موعده، بالتنسيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب.
وجزم
الحجار
في تصريح لـ"صوت كل
لبنان
" بأن الوزارة ليست بصدد تقديم أي اقتراح لتأجيل الانتخابات، سواء لأسباب تقنية أو غير تقنية، مؤكداً أن
وزارة الداخلية
تقوم حالياً بكافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاز الاستحقاق في موعده. وأضاف أن الوزارة تلتزم بالمهل القانونية واحترامها، وصولاً إلى دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من يوم الاقتراع.
واختتم الحجار حديثه بتمني أن يحمل العام الجديد كل الخير للبنانيين.
