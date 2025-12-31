تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا جديد "المستقبل" انتخابياً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-12-2025 | 03:45
سُجل في الآونة الأخيرة تراجع في وتيرة الحديث عن المشاركة في الانتخابات النيابية ضمن أوساط قيادية في تيار "المستقبل"، وتقول المصادر إن هذا الأمر يرتبطُ بعدم وجود أي قرار جديد بعد من الرئيس سعد الحريري بالمشاركة في الاستحقاق المرتقب.
وذكرت المصادر أنّ مسؤولين في "التيار" تحدثوا صراحة أمام من يتلقون بهم عن أن المشاركة ليست محسومة، بينما هناك حديث عن تحالفات "غير معلنة" قد تسلك طريقها تجاه عدد من المرشحين في مناطق مختلفة.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس سعد الحريري

سعد الحريري

سعد الحرير

الرئيس سعد

سعد الحري

المستقبل

سعد الحر

الحريري

"خاص لبنان24"

