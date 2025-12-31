تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران تابت: نصلي ليكون العام الجديد بداية مسار خلاص لوطننا الغالي

Lebanon 24
31-12-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1462068-639027795566306738.jpg
Doc-P-1462068-639027795566306738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

وجه راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت رسالة لمناسبة رأس السنة تمنى فيها أن يبقى لبنان، على رغم عمق جراحه، وطن الرسالة، وطن التلاقي لا الإلغاء، ووطن الرجاء. وجاء في الرسالة:

 

"أبنائي الأحبّاء في أبرشية مار مارون في كندا، أيّها اللبنانيون المنتشرون في هذا الوطن المضياف العزيز،

 

مع إشراقة سنة جديدة، أتوجّه إليكم بقلب مفعم بالصلاة والرجاء، سائلا الله أن يحمل العام المقبل سلامًا طال انتظاره، وطمأنينة افتقدها عالمنا المثقل بالحروب والأزمات.

 

تأتي هذه المناسبة المباركة على وقع زيارة تاريخية قام بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر للبنان، حيث جدّد من أرضه الجريحة الدعوة الملحّة إلى السلام، لا كخيار سياسي عابر، بل كرسالة إنسانية وروحية، تشكّل حجر الأساس لأي عدالة حقيقية وأي استقرار دائم، في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

 

إن تشديد قداسة البابا على ثقافة السلام والحوار، وعلى كرامة الإنسان وحق الشعوب في العيش بأمان، يكتسب أهمية مضاعفة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وهو يعيش أصعب أيامه في تاريخه الحديث، وسط أزمات متراكمة طاولت مختلف مفاصل حياته: من انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، إلى تفكّك اجتماعي مقلق، مرورًا بأزمة مؤسسات خانقة، وقلق أمني دائم، وهجرة قسرية تطال شبابه وأصحاب الكفاءات فيه، فضلًا عن جراح مفتوحة في جنوبه، ومعاناة يومية لشعب أنهكته الأزمات وفقد أبسط مقوّمات العيش الكريم.

 

ومع ذلك، يبقى لبنان، على رغم عمق جراحه، وطن الرسالة، وطن التلاقي لا الإلغاء، ووطن الرجاء. ومن هنا، فإن أي سلام حقيقي في منطقتنا، كما شدّد عليه قداسة البابا، سينعكس حتمًا على وضعه، فيعيد إليه شيئًا من الاستقرار المفقود، ويفتح أمام أبنائه باب الأمل بمستقبل يليق بتضحياتهم وصمودهم.

 

ابنائي الأعزاء في مختلف المقاطعات الكندية، إن وطننا ينتظر منكم أكثر من أي وقت مضى، أن تُبقوا حضوره حيًّا في ضمير العالم، وأن تكونوا صوت قضاياه العادلة، وسند أهله الصامدين، وجسر الدعم الإنساني والاقتصادي والمعنوي، من دون أن تنسوا أن ارتباطكم به ليس فقط حنينًا إلى الماضي، بل التزام بمستقبل وطن يستحق الحياة.

 

إن مسؤوليتكم، إلى جانب الصلاة، تكمن في الحفاظ على الهوية، ودعم العائلات، وعيش قيم الأباء والأجداد، والمساهمة، كلّ من موقعه، في إعادة بناء الثقة بلبنان الإنسان والرسالة.

 

مع بداية هذه السنة الجديدة، نرفع الصلاة من أجل لبنان المقيم والمغترب، ومن أجل المسؤولين فيه، كي يتحلّوا بشجاعة القرار وحكمة المسؤولية، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومن أجل أن يكون العام الجديد بداية مسار خلاص، لا مجرّد محطة إضافية في درب معاناته الطويلة.

 

أتمنى من كل قلبي أن تكون السنة الجديدة سنة سلام داخلي قبل أي شيء، وسنة رجاء متجدّد، وسنة التزام ومحبة وعمل مشترك من أجل إنسان أكثر كرامة ووطن أكثر عدالة.

 

كل عام وأنتم بخير، وليبقى السلام رسالة لبنان ورجاء العالم.

 

راعي أبرشية مار مارون في كندا

 

المطران بول مروان تابت

 

مونتريال في 31 كانون الأول 2025

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير إماراتيّ عن لبنان: بداية العام الجديد ستكون مرحلة إختبار قاسية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوسف العبسي: الجموع التي تصلي معكم اليوم هم أبناء الكنائس الشرقية الغالية على قلبكم
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى في ساحة الشهداء: نصلّي معاً لخلاص لبنان وتحصين شراكته الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميناسيان في قداس الميلاد: قول "نعم" للإصلاح هو بداية الخلاص للبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

المقاطعات

الكريم

التزام

العزيز

الطويل

الغالي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-31
Lebanon24
07:45 | 2025-12-31
Lebanon24
07:36 | 2025-12-31
Lebanon24
07:29 | 2025-12-31
Lebanon24
07:26 | 2025-12-31
Lebanon24
07:01 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24