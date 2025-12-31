تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع

Lebanon 24
31-12-2025 | 04:56
Doc-P-1462082-639027790014251452.jpg
Doc-P-1462082-639027790014251452.jpg photos 0
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان  الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحياناً، انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة تتجاوز سرعتها ال٧٥ كلم/س ،عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال ١٦٠٠ متر وما دون ذلك ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل حيث يستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع أن يستقر الطقس اعتباراً من يوم السبت بسبب منطقة من الضغط الجوي المرتفع ستؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع المقبل.   



وحذرت مصحة الأرصاد من السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار مساء الأربعاء والخميس، ومن سلوك الطرقات الجبلية فوق ١٥٠٠ متر بسبب تساقط الثلوج اعتباراً من مساء اليوم و حتى صباح الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٨٥ كلم/ساعة مساءً خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق وتلامس ١٥٠٠ متر ليلاً.

الخميس:  
غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة، تكون غريرة أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تشكل السيول عل الطرقات ، تنشط الرياح وتشتدّ سرعتها أحياناً لحدود ال ٦٥كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خلال النهار وتتدنى ليلاً لتلامس ١٣٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية.

الجمعة:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من بعد الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم، نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

السبت:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة القصوى و بقاء الاجواء باردة خاصة خلال الفترة الصباحية و الليلية و بقاء ظهورالضباب على المرتفعات كما نحذر من استمرار تكون الجليد على الطرقات الجبلية فوق ال١٢٠٠ متر وحدوث انزلاقات .
المرتفعات الشمالية

الحوض الشرقي

غرب تركيا

جنوب غرب

الشمالي

من بعد

الشمال

Lebanon24
08:00 | 2025-12-31
Lebanon24
07:45 | 2025-12-31
Lebanon24
07:36 | 2025-12-31
Lebanon24
07:29 | 2025-12-31
Lebanon24
07:26 | 2025-12-31
Lebanon24
07:01 | 2025-12-31
