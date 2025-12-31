تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعرفة جديدة للمولدات في صيدا

Lebanon 24
31-12-2025 | 06:01
أعلنت لجنة تنظيم قطاع المولدات التابعة لبلدية صيدا في بيان وجوب التزام "اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر كانون الاول وهي 29.975 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن ١٢ ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن ١٧ ساعة يصبح السعر الكيلو وات 36.000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار ٨٩٧٠٠ ل.ل.

- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي.

- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة.

- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.

- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.

- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.

- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية).

- بناء لاتفاق لجنة تنظيم قطاع المولدات مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- ستبلغ اللجنة مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب".
