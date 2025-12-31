تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي يدعو إلى السلام الداخلي كأساس للتعايش والمجتمع الصالح

Lebanon 24
31-12-2025 | 06:20
A-
A+

Doc-P-1462113-639027841731496327.webp
Doc-P-1462113-639027841731496327.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن دير المخلص (الكُرَيْم) في غوسطا ، في بيان، انه "مع نهاية العام وبداية السنة الجديدة، وكعادته السنوية، قام صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بزيارة دير المخلّص (الكُرَيْم) في غوسطا، يرافقه كل من أصحاب السيادة المطران حنا علوان، المطران الياس نصار، المطران أنطوان عوكر، المطران بولس صياح، المطران يوحنا رفيق الورشا، المطران أنطوان نبيل العنداري وكهنة الدائرة البطريركية.

وكان في استقبال غبطته قدس الأب الياس سليمان، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، مجلس الشورى، إلى جانب عدد من آباء الجمعية. واحتفل البطريرك الراعي بصلاة مساء عيد ختانة الرب يسوع ويوم السلام العالمي، بمشاركة الأم ماري أنطوانيت سعادة، الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وعدد من الراهبات.

وبعد قراءة الإنجيل المقدس، كان للبطريرك الراعي كلمة جاء فيها:

""سلامًا أستودعكم، سلامي أُعطيكم".

إخوتي السادة المطارنة، قدس الرئيس العام، الرئيسات العامات، الآباء والراهبات، أيها الإخوة والأخوات الأحباء،

نحتفل اليوم بيوم السلام العالمي، ذلك اليوم الذي أسّسه البابا القديس بولس السادس، واختار له الأول من كانون الثاني من كل سنة، لأن الإنجيل يقول: "دُعي اسمه يسوع"، فأراد أن يقترن باسم يسوع يوم السلام العالمي. ونحن أيضًا نربط السلام باسم يسوع، الذي يقول لنا اليوم: "سلامًا أستودعكم، سلامي أُعطيكم".

ومعنى قوله: "سلامًا أستودعكم" أنه يهبنا سلامه، وهو السلام الجوهري والحقيقي لحياة كل واحد منا. وحين يفيض فينا هذا السلام، يقول لنا: "سلامي أُعطيكم"، أي أعطيكم سلامي لكي توزّعوه.

إذًا، السلام قبل أن يكون سلامًا خارجيًا، هو سلام داخلي: سلام مع الله بكل أبعاده، مصالحة معه، إصغاء لكلمته، عيش في حضرته، في مخافته وتقواه. إن العلاقة بين الإنسان والله هي أساس كل شيء. فإذا لم تكن العلاقة بالله علاقة سلام، يصبح من الصعب، بل من غير الممكن، أن نبني السلام مع الآخرين".

أَاف الراعي :"هذه هي المسؤولية الكبرى التي نحملها اليوم انطلاقًا من كلام الرب يسوع: "سلامًا أستودعكم، سلامي أُعطيكم". هذا هو دورنا كمسيحيين: رهبانًا وكهنةً وأساقفةً وراهبات، وكذلك كعلمانيين. كلنا ننشد السلام، لكن لا سلام اجتماعيًا، ولا سلامًا في الجماعات، ولا في العائلات، ولا في البلدان والأوطان، إن لم يكن السلام أولًا سليمًا مع الله. هذا ما نلتمسه دائمًا: سلامٌ يتجلّى علنًا بالتواضع، ويظهر خارجيا في الإنسان الفقير الذي لا ينتظر إلا عطايا الرب في حياته. فالسلام يجعل الإنسان وديعًا متواضعًا، وهذه من علامات السلام الداخلي. وحين يمتلك الإنسان هذا السلام يستطيع أن يهبَه لغيره. لذلك، لا يمكن، بل يستحيل، بناء سلام داخل جماعة، سواء كانت عائلة صغيرة، أم جماعة رهبانية أو مدنية أو وطنية، إن لم يبدأ السلام من قلب كل واحد منا".

واستطرد : "هذه الكلمة عظيمة قالها الرب يسوع في الإنجيل، وهي تعطي معنى لحياتنا: أن نكون حَمَلة سلام المسيح وصانعي سلامه. لذلك نصلّي اليوم كي نكون جماعة منفتحة على سلام المسيح بكل مقتضياته، فنعيشه في العائلة الصغيرة والكبيرة.

ويسرّني اليوم، مع السادة المطارنة، أن نهنّئكم، قدس الأب العام، وأن نهنّئ مجلسكم والجمعية بهذا اليوم الجميل، ونعايدكم بالأعياد: عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، ونهنئكم بالسلام الذي هو أعظم هدية منحنا إياها الله. نصلّي من أجل الجمعية كي يباركها الرب ويعضدها ويوجّهها دائمًا إلى الأمام. وأنتم اليوم مجلس جديد، نتمنى لكم التوفيق في خدمتكم ورسالتكم. وككل مجلس، أنتم بحاجة إلى جماعة تزرعون فيها السلام، جماعة رهبانية، أو عائلية، أو مدنية، أو وطنية، فهي تحتاج إلى من يعمل من أجل السلام. هذه مسؤوليتنا جميعًا، ومسؤولية كل واحد منا. وهي المسؤولية التي تعطي المعنى لحياتنا، وإلا فلا نستطيع أن نحلم بسلام. إنه سلام المسيح: فإذا استقر سلام المسيح في قلب كل واحد منا، نستطيع أن نبني سلام الجماعة".

ندعو لكم، وللجمعية، ولكل الرهبانيات، أن تعيش هبة سلام المسيح وتعمل معًا لبناء هذا السلام. وعبثًا نقول إن السلام قائم إذا لم يكن هناك سلام داخلي، وسلام اجتماعي، وسلام اقتصادي، وسلام سياسي، عندها لا يمكننا أن نحلم بسلام.

وختم الراعي :" يا رب، نشكرك لأنك وهبتنا ذاتك، أنت السلام. في هذا اليوم الجميل، كن سلامَنا الداخلي الأول. ونشكرك لأنك ترسلنا كي نبني هذا السلام. لك المجد مع أبيك وروحك القدوس إلى الأبد".

كلمة في السجل الذهبي

وفي ختام الزيارة، دوّن صاحب الغبطة في السجل الذهبي للدير كلمة جاء فيها:

"بفرح كبير، لبيت دعوة الرئيس العام الجديد قدس الأب الياس سليمان ودعوة رئيس الدير حضرة الأب جورج الترس الى هذا اللقاء الاخوي: الصلاة ومائدة المحبة. بذات الفرح لبى الدعوة السادة المطارنة في الصرح البطريركي. نتمنى لجمعية الآباء المرسلين اللبنانيين دوام الازدهار، وللسلطة الجديدة النجاح في مهمتها: ادارة الجمعية والسعي الى تقديس أعضائها والعمل على نموها. مع بركتي الرسولية ومحبتي ودعائي.

دير الكريم في 30 كانون الاول 2025

كل عام وانتم بخير وسنة جديدة 2026 مباركة

الكاردينال بشارة بطرس الراعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: ندعو إيران إلى توضيح الأساس القانوني لأفعالها أمام المجتمع الدولي
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان عودة الأسرى اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام: ندعو العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيلي يدعو إلى اعتقال محمود عباس إن صوت مجلس الأمن لصالح دولة فلسطين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطريركية

الراعي

الكريم

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2025-12-31
Lebanon24
14:00 | 2025-12-31
Lebanon24
13:59 | 2025-12-31
Lebanon24
13:52 | 2025-12-31
Lebanon24
13:18 | 2025-12-31
Lebanon24
13:04 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24