Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات

Lebanon 24
31-12-2025 | 07:29
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، وأسفرت عن توقيف 44 مواطنًا و 7 سوريين وفلسطيني واحد لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، التجول بصورة غير قانونية. كما أوقفت المواطن (ب.ح.) في بلدة عرسالبعلبك، ودهمت مستودعًا عائدًا له، كان يُستَخدم في عمليات الاتجار بالأسلحة.
في السياق نفسه، نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم منازل مطلوبين في منطقتَي جبل لبنان والهرمل، حيث أوقفت 15 مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة الحربية.
نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
