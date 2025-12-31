تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات

صدر عن – البيان الآتي:



في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق ، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، وأسفرت عن توقيف 44 مواطنًا و 7 سوريين وفلسطيني واحد لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، التجول بصورة غير قانونية. كما أوقفت المواطن (ب.ح.) في بلدة – ، ودهمت مستودعًا عائدًا له، كان يُستَخدم في عمليات الاتجار بالأسلحة.

في السياق نفسه، نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم منازل مطلوبين في منطقتَي والهرمل، حيث أوقفت 15 مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة الحربية.

نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.

