خلف: 2026 فرصة للهدوء والتلاقي وتحويل الأمل إلى أفعال ملموسة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": مع حلول العام الجديد، أتوجّه إليكم بأطيب التمنيات، راجيًا أن يحمل الخير والطمأنينة لوطننا ولجميع أبنائه.وفي ظلّ الأحداث المتسارعة والتحدّيات الدقيقة، لا بدّ من التنبه إلى الأخطار التي تحيط بنا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وما تفرضه من وعي ومسؤولية وحكمة.فلنجعل من هذا العام مساحة للهدوء والتلاقي، نخفّف فيها لغة الاحتقان، ونعزّز التعاون، ونحوّل الأمل إلى أفعال تُعيد الثقة والطمأنينة إلى الناس".