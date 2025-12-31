الجيش فجّر قنبلة في الضهيرة ألقتها "درون" إسرائيليّة

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة " " إسرائيليّة ألقت فجر اليوم، قنبلة لم تنفجر على بلدة .

وأشارت إلى أنّ الجيش عمل في وقتٍ لاحقٍ على تفجير القنبلة.

وفي ما يتعلّق بمروحين، أشارت إلى أنّ قوّة إسرائيليّة تسلّلت قبل 3 أيّام إلى البلدة، وقامت بتفخيخ أحد المنازل وفجرّته.

وأضافت أنّه لم يحدث أيّ توغّل اليوم في البلدة.