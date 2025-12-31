تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار: جاهزون إداريا ولوجستيا لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده
Lebanon 24
31-12-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
في مكتبه بالوزارة، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين
فاتن يونس
، مهنئة بالأعياد، وتم البحث في تحضيرات الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، فشدد
الحجار
على "أهمية الجهوزية الإدارية واللوجستية لضمان إجراء هذا الاستحقاق في موعده وبشفافية تامة".
كما استقبل الحجار المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف
فاتن أبو حسن
وعددا من موظفي
المديرية العامة
، في زيارة تهنئة بالأعياد.
وشدد الحجار على "أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في مواكبة عمل البلديات واتحاداتها"، مؤكدا أن "للعمل البلدي أولوية قصوى لما له من دور أساسي في تلبية حاجات المواطنين وتعزيز التنمية المحلية".
وأثنى على جهود العاملين في المديرية، داعيا إلى "الاستمرار في العمل بروح المسؤولية والتعاون".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبيسي: الاستحقاق النيابي سيكون محطة لتوجيه رسالة واضحة إلى كل من يزرع الانقسام
Lebanon 24
قبيسي: الاستحقاق النيابي سيكون محطة لتوجيه رسالة واضحة إلى كل من يزرع الانقسام
31/12/2025 21:14:27
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاربة جديدة قيد التداول بشأن الاستحقاق النيابي
Lebanon 24
مقاربة جديدة قيد التداول بشأن الاستحقاق النيابي
31/12/2025 21:14:27
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات
Lebanon 24
اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات
31/12/2025 21:14:27
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب حديث سرّي حول الاستحقاق النيابي
Lebanon 24
تسريب حديث سرّي حول الاستحقاق النيابي
31/12/2025 21:14:27
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة
وزير الداخلية
فاتن أبو حسن
أحمد الحجار
فاتن يونس
مديرية ال
أبو حسن
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
Lebanon 24
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
14:09 | 2025-12-31
31/12/2025 02:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
Lebanon 24
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
14:00 | 2025-12-31
31/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
Lebanon 24
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
13:59 | 2025-12-31
31/12/2025 01:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
13:52 | 2025-12-31
31/12/2025 01:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
13:18 | 2025-12-31
31/12/2025 01:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2025-12-31
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
14:00 | 2025-12-31
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
13:59 | 2025-12-31
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
13:52 | 2025-12-31
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
13:18 | 2025-12-31
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
13:04 | 2025-12-31
انهيارات صخرية على أوتوستراد البترون - تنورين
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24