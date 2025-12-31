الحجار: جاهزون إداريا ولوجستيا لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده

استقبل والبلديات في مكتبه بالوزارة، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين ، مهنئة بالأعياد، وتم البحث في تحضيرات الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، فشدد على "أهمية الجهوزية الإدارية واللوجستية لضمان إجراء هذا الاستحقاق في موعده وبشفافية تامة".



كما استقبل الحجار المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف وعددا من موظفي ، في زيارة تهنئة بالأعياد.



وشدد الحجار على "أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في مواكبة عمل البلديات واتحاداتها"، مؤكدا أن "للعمل البلدي أولوية قصوى لما له من دور أساسي في تلبية حاجات المواطنين وتعزيز التنمية المحلية".



وأثنى على جهود العاملين في المديرية، داعيا إلى "الاستمرار في العمل بروح المسؤولية والتعاون".

