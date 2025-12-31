إغتيالات وخضّة أمنيّة وشبه إجتياح... توقّعات مايك فغالي: هذا ما سيشهده لبنان والعالم في الـ2026

أطلق مايك فغالي، سلسلة توقّعات للعام 2026.

وقال فغالي إنّ "العام 2026 سيكون عام الحسم لكافة الحروب".

وأشار إلى "حصول خضّة أمنيّة، وتوقيع إتّفاق سلام".

وأضاف أنّ " ستُقسّم إلى دويلات، وسيشهد شبه اجتياح".



وقال فغالي: " راجع، وهناك اغتيالات كبرى آتية".

وتابع: "تغييرات حاسمة في ، وتأجيل الانتخابات لأسباب أمنية".

ورأى أنّ "العام 2026 يُشبه سنة 1982".

وتوقّع فغالي "زلزالاً او اشعاعاً في محيط الامارات، وتظاهرات في الكويت وحصول تغيير".

كما توقّع "خضّة كبيرة في أميركا"، وقال "لا أرى في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أكثر من جائحة في شهر أيار، ومفاجاءة في شهر شباط".

وتوقّع فغالي حلّاً "للنزاع الروسي - الاوكراني، وخسائر كبيرة جدا في البورصات العالمية"، وقال "الفضّة لا تنكسر والذهب الى تقلبات".

وتابع: "تظاهرات في لم تشهدها في تاريخها ونار و دخان في أبرز المعالم السياحية".



وقال: "خريطة جديدة لسوريا مع نهاية الـ2026، وبشار يُحاكم وينال البراءة".

وأضاف: " في لبنان الى العلن والعمل، وانهيار بسيط لليرة مقابل الدولار".

وقال فغالي: "أموال المودعين راجعة على شرط عدم توقيع الاوراق".

وتوقّع "خضّات في واغتيالات".

وختم قائلاً: "سأظل اقول ما اقوله عن السيّد ، الى حدّ عمر 75 سنة".