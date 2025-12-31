الأمطار الغزيرة تغمر طريق البداوي وتشلّ حركة السير

غمرت الامطار التي هطلت بغزارة بعد ظهر اليوم بالمياه في الاتجاهين، بدءا من مستديرة الملولة والمنكوبين وصولا الى بلدة ، وتحولت الطرق التي تتفرع منها والطرق الداخلية الى برك مياه علقت فيها السيارات، وتسببت في توقف حركة السير، نتيجة عدم قدرة مسارب تصريف مياه الامطار استيعاب الكميات الكبيرة من المياه الهاطلة.كما تسببت مياه الامطار في اغراق الطريق الرئيسية في منطقة بالمياه، وتعذر السيرعليها بعدما علقت السيارات في برك المياه التي تشكلت .