لبنان
إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية.. إشكال داخل مخيم برج البراجنة (فيديو)
Lebanon 24
01-01-2026
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب سبعة فلسطينيين بجروح، مساء اليوم الخميس، نتيجة إشكال عائلي تخلّله إطلاق نار وإلقاء
قنبلة يدوية
داخل
مخيم برج البراجنة
للاجئين
الفلسطينيين
، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأوضحت مصادر محلية أن الإشكال اندلع بين عائلتي المصري والخطيب، وتطوّر إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن وقوع سبع إصابات، نُقل اثنان منهما إلى
مستشفى الساحل
خارج المخيم نظرًا لخطورة حالتهما، فيما تم إسعاف باقي الجرحى في
مستشفى حيفا
داخل المخيم، حيث وُصفت حالاتهم بالمستقرة.
7 جرحى في إشكال عائلي داخل مخيم
برج البراجنة
pic.twitter.com/o3ZUlNXxb6
—
lebanon
24 (@Lebanon24)
January 1, 2026
