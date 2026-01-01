إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية.. إشكال داخل مخيم برج البراجنة (فيديو)

أُصيب سبعة فلسطينيين بجروح، مساء اليوم الخميس، نتيجة إشكال عائلي تخلّله إطلاق نار وإلقاء داخل للاجئين ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وأوضحت مصادر محلية أن الإشكال اندلع بين عائلتي المصري والخطيب، وتطوّر إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن وقوع سبع إصابات، نُقل اثنان منهما إلى خارج المخيم نظرًا لخطورة حالتهما، فيما تم إسعاف باقي الجرحى في داخل المخيم، حيث وُصفت حالاتهم بالمستقرة.