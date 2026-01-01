تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية.. إشكال داخل مخيم برج البراجنة (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2026 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1462561-639028991934007623.webp
Doc-P-1462561-639028991934007623.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب سبعة فلسطينيين بجروح، مساء اليوم الخميس، نتيجة إشكال عائلي تخلّله إطلاق نار وإلقاء قنبلة يدوية داخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأوضحت مصادر محلية أن الإشكال اندلع بين عائلتي المصري والخطيب، وتطوّر إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن وقوع سبع إصابات، نُقل اثنان منهما إلى مستشفى الساحل خارج المخيم نظرًا لخطورة حالتهما، فيما تم إسعاف باقي الجرحى في مستشفى حيفا داخل المخيم، حيث وُصفت حالاتهم بالمستقرة.
 
 
 
7 جرحى في إشكال عائلي داخل مخيم برج البراجنة pic.twitter.com/o3ZUlNXxb6
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. ألقى قنبلة يدوية ولاذ بالفرار
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عنصرين من الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على قسم العنازة في بانياس (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عراك وتضارب.. إشكال داخل مخيم البداوي
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة يدوية يقتل شخصا ويصيب 2 في السويداء
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم برج البراجنة

مستشفى الساحل

برج البراجنة

الفلسطينيين

مستشفى حيفا

قنبلة يدوية

لبنان 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2026-01-02
Lebanon24
06:29 | 2026-01-02
Lebanon24
06:22 | 2026-01-02
Lebanon24
06:21 | 2026-01-02
Lebanon24
05:50 | 2026-01-02
Lebanon24
05:48 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24