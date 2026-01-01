تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معلومات جديدة… هذه آخر تطورات قضية "أبو عمر"!

Lebanon 24
01-01-2026 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1462564-639029008815963763.jpg
Doc-P-1462564-639029008815963763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات صحافية أن "القضاء سيستأنف تحقيقاته يوم الجمعة مع عدد من الشهود والضحايا في ملف الأمير أبو عمر، إلى جانب تحقيقات مخابرات الجيش".
 
وبحسب المعلومات، فإن "الشيخ خلدون عريمط حاول في البداية التنصل من المسؤولية في ملف الأمير الوهمي، رافعاً التهم عن نفسه وملقياً بها على عاتق الشيخ خالد السبسبي".
 
وكشفت المعلومات أن "التحقيق مع عريمط تناول شقين: الأول مالي والثاني سياسي".
 
بدوره، أشار مصدر سياسي متابع للقضية إلى أنه "بحسب التقديرات الأمنية وبناءً على المبالغ التي أفصح عنها الشهود، قد يتراوح المبلغ بين 3 و4 ملايين دولار أميركي".

وأوضح المصدر نفسه أن "لا فقراء أو محدودي الدخل من السياسيين المستهدفين، خاصة وأن ثنائية الشيخ - الأمير كانت تعمل ضمن منهجية مسبقة قوامها الأغنياء فقط".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قضائيا.. هذا جديد قضية "أبو عمر"
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء يوسع التحقيق بشأن قضية" ابو عمر"...دار الفتوى: لا نتدخل
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء يواصل تحقيقاته في قضية "أبو عمر" والحجّار يأمر بتوقيف الشيخ عريمط
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
استدعاءات جديدة اليوم في ملف" أبو عمر" وعريمط ينفي منعه من السفر
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24

خلدون عريمط

الشيخ خالد

الأمير أبو

أبو عمر

أمير كا

أمير ال

خالد ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2026-01-02
Lebanon24
06:29 | 2026-01-02
Lebanon24
06:22 | 2026-01-02
Lebanon24
06:21 | 2026-01-02
Lebanon24
05:50 | 2026-01-02
Lebanon24
05:48 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24