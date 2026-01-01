في طرابلس.. سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح

تعرّض أحد الشبان من آل "ط" مساء اليوم لسرقة دراجته النارية، وذلك أثناء تواجده في محلة المهجر الصحي بمدينة ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وأقدم عدد من الشبان على تنفيذ العملية مستخدمين القوة والتهديد بالسلاح، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

Advertisement