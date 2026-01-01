تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تيار المستقبل: تقرير قناة الجديد عن 'الأمير المزعوم' يدخل في إطار التضليل

Lebanon 24
01-01-2026 | 16:45
Doc-P-1462586-639029081840079724.webp
Doc-P-1462586-639029081840079724.webp photos 0
صدر عن هيئة شؤون الاعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي:
 
"بثت قناة "الجديد"، في نشرتها المسائية، تقريراً عن اعترافات "الأمير المزعوم"، تنسب فيه الى "مصادر خاصة" لا الى مصادر التحقيق الرسمي، مزاعم لا أساس لها من الصحة عن الأمين العام للتيار أحمد الحريري وعضو مكتبه زياد امين.
 
إن كل ما ورد في تقرير "الجديد" بهذا الشأن عن "تواصل " و"تحويلات مالية" بطلب من "الأمير المزعوم"، عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، ويندرج في إطار الأخبار المفبركة الهادفة إلى
 
تضليل الرأي العام، ومحاولة جهات متورطة في هذه الفضيحة الكبيرة تغطية الحقائق باختلاق مزاعم كاذبة، تزج باسم "تيار المستقبل" ورموزه في هذه القضية، من دون أي مستند أو دليل،
 
بعدما تبين أن لا علاقة لهم بها. وعليه، يضع "تيار المستقبل" ما نشرته "الجديد" في تقريرها، من مزاعم وادعاءات، في عهدة التحقيق الرسمي في قضية "الأمير المزعوم"، مع احتفاظه الكامل
 
بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق القناة، وكل من يروج لهذه المزاعم والادعاءات".
