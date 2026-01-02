بعد وفاة سكاف.. هل من انتخابات نيابية فرعية؟

استبعدت مصادر متابعة ان تتم الدعوة الى انتخابات نيابية فرعية في بعد شغور مقعد النائب الذي غيّبه الموت بعد صراع مع المرض، معتبرة ان الانتخابات ستجري مبدئياً في موعدها وبالتالي فلا حاجة الى اجرائها في هذا الوقت.

