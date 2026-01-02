ابو الحسن: لتصحيح رواتب القطاع العام

كتب على منصة "إكس": "أولى الخطوات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها، تصحيح رواتب القطاع العام وزيادتها بما يضمن العيش لموظفي الدولة كافة، والعمل على إزالة الفوارق غير المبرَّرة بين رواتب المستشارين والمُعيَّنين وبين سائر الموظفين من الفئات ذاتها، تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة".

