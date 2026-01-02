موجة عالمية من الإنفلونزا أثرت على لبنان.. هكذا ارتفع عدد الإصابات

اشار النائب إلى ان مشروع قانون الانتظام المالي لم يصل بعد الى مجلس النواب وهو مليء بالفجوات ووصوله الى المجلس النيابي سيؤدي الى اعادة مناقشته بشكل مكثف، لأن باعتقاده لن يستطيع أي نائب الموافقة عليه بشكله الحالي كونه لا يزال يحتوي على العديد من علامات الاستفهام.

وفي الملف الصحي وانتشار موسم الانفلونزا، اوضح البزري لـ"صوت كل " ان الـH3N2 ليس مرضًا جديدًا بل هو انفلونزا موجودة منذ عشرات السنين وهو داخلٌ في برنامج اللقاحات الموسمية. وهناك موجة انفلونزا عالمية موجودة عكست نفسها في لبنان وقد ساهمت الحفلات والتجمعات في الأعياد الى زيادة انتشارها فيما أن النسبة الحقيقية لعدد المصابين بها ستتكشف خلال الأيام المقبلة بعد أخذ الاحصاءات الجديدة من مركز الترصد الوبائي.

وطمأن الى ان الوضع الوبائي وليس هناك من طفرات جديدة يجب التخوف منها الا ان التدابير الوقائية لتلافي العدوى ضرورية لا سيما للمرضى وكبار السن والأطفال.