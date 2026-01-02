مجلس النواب نحو رد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

علم " " ان مجلس النواب يتجه الى رد "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"/الفجوة المالية"الى الحكومة معللا ذلك بان المادة ٦٥ من تشترط ان تتخذ القرارات الاساسية المتعلقة بالانتظام العام في باكثرية الثلثين وهذا الامر لم يتوافر في قرار الحكومة الاخير.

يذكر ان المادة 65 تنص على الاتي: المواضيع الاساسية تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:

تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، ، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.







