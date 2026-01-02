تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مجلس النواب نحو رد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-01-2026 | 02:47
علم " لبنان 24" ان مجلس النواب يتجه الى رد "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"/الفجوة المالية"الى الحكومة معللا ذلك بان المادة ٦٥ من الدستور تشترط ان تتخذ القرارات الاساسية المتعلقة بالانتظام العام في مجلس الوزراء باكثرية الثلثين وهذا الامر لم يتوافر في قرار الحكومة الاخير. 
يذكر ان المادة 65  تنص على الاتي: المواضيع الاساسية  تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.


المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

