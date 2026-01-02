تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني: لإقفال مؤسسة AZ في مكسة البقاعية إلى حين التزامها الموجبات البيئية

Lebanon 24
02-01-2026 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1462707-639029441224207924.png
Doc-P-1462707-639029441224207924.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها تضع المنشور الآتي برسم وزارة الصناعة:
 
"خلال صيف العام الماضي، قامت المصلحة بالتعاون والتنسيق مع وزير الصناعة بجولة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني الاعلى. وقد تبيّن بنتيجة هذه الجولة أنّ إحدى المؤسسات الصناعية التي تحمل اسم AZ، الواقعة في منطقة مكسة - قب الياس، غير مستوفية للشروط والمعايير البيئية الواجب التزامها".

أضافت:"على ضوء ذلك، اطّلع وزير الصناعة مباشرة على المخالفات البيئية القائمة، وبادرت المصلحة إلى توجيه المراسلات الرسمية اللازمة إلى الجهات المختصة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفي طليعتها إقفال هذه المؤسسة إلى حين تسوية أوضاعها البيئية، الا ان وزارة الصناعة ارتأت منح مهلة للمؤسسة المذكورة مع غيرها من المؤسسات التي شملتها الجولة. إلا أنه ، على الرغم من وضوح المخالفات وتبلغ المؤسسة المعنية بالموجبات المفروضة عليها، تبيّن اليوم استمرار هذه المؤسسة في القيام بتحويل الصرف الصناعي الى مجاري تصب في نهر الليطاني، من دون أي التزام للمعايير البيئية المعتمدة، وبما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتهديداً مباشراً للبيئة ولمجرى نهر الليطاني".

ختمت:"وعليه، تجدّد المصلحة مطالبتها الصريحة بإقفال هذه المؤسسة فوراً، إلى حين التزامها الكامل الموجبات البيئية والشروط القانونية والفنية المفروضة، حفاظاً على الموارد المائية، وحمايةً للصحة العامة، وتأكيدًا على مبدأ عدم التساهل مع أي تعدٍّ بيئي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن تنفيذ خارطة الطريق البيئية.. تقرير من مصلحة الليطاني إلى الهيئة الوطنية للمياه
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية تحذّر: المس بالليطاني يهدد النظام البيئي بكامله
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": تم ازالة الشاحنة محلة مكسة باتجاه المريجات والسير الى تحسن تدريجي
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة بيئية في بدنايل: مسالخ ترمي مخلفاتها في نهر الليطاني!
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وزارة الصناعة

نهر الليطاني

وزير الصناعة

البقاعي

بقاعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:16 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:45 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-01-02
Lebanon24
06:50 | 2026-01-02
Lebanon24
06:29 | 2026-01-02
Lebanon24
06:22 | 2026-01-02
Lebanon24
06:21 | 2026-01-02
Lebanon24
05:50 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24