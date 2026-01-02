عند الحدود مع لبنان.. صفارات الانذار تدوي في اسرائيل فماذا جرى؟

دوّت في شمال وتحديداً في برعم بالجليل ، وفق ما أفادت الداخلية الاسرائيلية



وأشار اعلام اسرائيلي الى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف مشبوه في الأعلى وانفجاره في أجواء مقابل بلدتي مارون الراس ويارون، والجيش يتحقّق ممّا إذا كان إنذارًا كاذبًا من دون تسجيل أي إطلاق صاروخي من الأراضي



ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي ان صفارات الإنذار التي فُعّلت في “برعام” في الشمال إنذار خاطئ وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي: "بعد تحقيق أولي أجرته تبيّن أنّ الهدف المشتبه به الذي أُطلق الصاروخ الاعتراضي باتجاهه في برعام كان أسراب طيور".



سارع الى التبرؤ معلنا عبر مصدر مقرب لرويترز ان لا صلة للحزب بالواقعة على الحدود التي تسببت بإطلاق صفارات الإنذار بإسرائيل.

Advertisement