Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عند الحدود مع لبنان.. صفارات الانذار تدوي في اسرائيل فماذا جرى؟

Lebanon 24
02-01-2026 | 03:25
دوّت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وتحديداً في برعم بالجليل الغربي، وفق ما أفادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية

وأشار اعلام اسرائيلي الى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف مشبوه في الجليل الأعلى وانفجاره في أجواء الشمال مقابل بلدتي مارون الراس ويارون، والجيش الإسرائيلي يتحقّق ممّا إذا كان إنذارًا كاذبًا من دون تسجيل أي إطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية

ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي ان صفارات الإنذار التي فُعّلت في “برعام” في الشمال إنذار خاطئ وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي: "بعد تحقيق أولي أجرته القوات الجوية تبيّن أنّ الهدف المشتبه به الذي أُطلق الصاروخ الاعتراضي باتجاهه في برعام كان أسراب طيور".

حزب الله سارع الى التبرؤ معلنا عبر مصدر مقرب لرويترز ان لا صلة للحزب بالواقعة على الحدود التي تسببت بإطلاق صفارات الإنذار بإسرائيل.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في برعم شمال إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار التي دوت في برعام قرب الحدود مع لبنان هي تشخيص خاطئ
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر مقرّب من "حزب الله": لا علاقة لـ"الحزب" بالواقعة على الحدود التي تسبّبت بإطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إنذار خاطئ وراء إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
02/01/2026 13:57:22 Lebanon 24 Lebanon 24

صفارات الإنذار

القوات الجوية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الجبهة

رويترز

