Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

الاسمر نوّه بترشيح عبد الباقي لمنصب سكرتير الامم المتحدة: ترفع بعصاميتها اسم لبنان عالياً

Lebanon 24
02-01-2026 | 03:41
Doc-P-1462737-639029473969859418.jpg
Doc-P-1462737-639029473969859418.jpg photos 0
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان أن "الاغتراب اللبناني يعطي يوماً بعد يوم نماذج من التفوق العلمي والسياسي والاجتماعي يحتذى بها وها هي السيدة إيفون عبد الباقي من أهمّ المرشحات لمنصب سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة في نيوروك ، ترفع بعصاميتها اسم لبنان عالياً، وتؤكد دور هذا البلد في تطور المجتمع الدولي".

 

اضاف: " لمع اسمها في عالم الاغتراب بالفن والرسم والمناصب الوزارية والنيابية والديبلوماسية في الإكوادور وسجل اسمها عالياً في عالم الاعتدال والسلام التي حققته بإنهاء حالة الحرب بين الإكوادور والبيرو في عهد رئيس البيرو السابق اللبناني الأصل جميل معوض، وها هي تطل اليوم وتتهيأ مدعومة من عدد كبير من الدول لتبوؤ أعلى منصب في الأمم المتحدة".

 

ختم: "تحية احترام وتقدير الى  إبنة بلدة بتاتر الشوفية إيفون عبد الباقي وتحية احترام لكل مغتربي لبنان، وللجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي تجمع هذه الثروة الكبيرة للبنان الحضارة والرقي".
 
 
