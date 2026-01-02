الاسمر نوّه بترشيح عبد الباقي لمنصب سكرتير الامم المتحدة: ترفع بعصاميتها اسم لبنان عالياً

اعتبر رئيس الدكتور بشارة في بيان أن "الاغتراب اللبناني يعطي يوماً بعد يوم نماذج من التفوق العلمي والسياسي والاجتماعي يحتذى بها وها هي السيدة إيفون عبد الباقي من أهمّ المرشحات لمنصب سكرتير عام هيئة في نيوروك ، ترفع بعصاميتها اسم عالياً، وتؤكد دور في تطور ".







اضاف: " لمع اسمها في عالم الاغتراب بالفن والرسم والمناصب الوزارية والنيابية والديبلوماسية في الإكوادور وسجل اسمها عالياً في عالم الاعتدال والسلام التي حققته بإنهاء حالة الحرب بين الإكوادور والبيرو في عهد رئيس البيرو السابق اللبناني الأصل جميل ، وها هي تطل اليوم وتتهيأ مدعومة من عدد كبير من الدول لتبوؤ أعلى منصب في الأمم المتحدة".







ختم: "تحية احترام وتقدير الى إبنة بلدة بتاتر الشوفية إيفون عبد الباقي وتحية احترام لكل مغتربي لبنان، وللجامعة الثقافية في العالم التي تجمع هذه الكبيرة للبنان الحضارة والرقي".

