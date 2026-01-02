انتخابات تكميلية لنقابة مستخدمي الشركة اللبنانية لتموين المطار هذا الشهر

تجري نقابة عمال ومستخدمي الدولي، انتخابات تكميلية لستة أعضاء جدد يوم الثلثاء 20 الحالي، من الثامنة صباحا و لغاية الثانية ظهرا، في مقر النقابة. تقبل طلبات الترشيح اعتبارا من 2 الحالي ولغاية 17 منه، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات بتاريخ 27 الحالي في الوقت والمكان نفسهما.

Advertisement