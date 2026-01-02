الجسر من غرفة طرابلس: تنفيذ مشاريع الغرفة الوطنية تجعل المدينة حُكما العاصمة الاقتصادية للبنان

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، النائب والوزير السابق النقيب ، حيث عقد إجتماع تم خلاله البحث في عدد من الاقتصادية والاجتماعية والعلمية الراهنة، إلى جانب استعراض مشاريع غرفة طرابلس الكبرى ودورها المحوري في تعزيز بيئة الاستثمار، بما يخدم المصلحة الإقتصادية الوطنية .



وأشار إلى أنّه "كلّما زرنا غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، والتقينا برئيسها الأستاذ توفيق دبوسي، يتجدّد لدينا الأمل بهذا الوطن، ويترسّخ الإيمان بقدراته على النهوض".



واعتبر أنّ "ما يبعث على التقدير هو روح الانفتاح والتعاون اللذان تنتهجهما الغرفة مع المراكز العلمية، لا سيّما ما يتصل بالاعتماد الدولي الذي حازه مختبر مراقبة الجودة، الصادر عن كبرى المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى مركز الأبحاث والفحوص الذي يقدّم خدمات علمية وإنسانية مباشرة للمواطنين".



وقال: "قد ينظر الى هذه المشاريع على أنها حلم، لكن الحقيقة الثابتة أنّ كل إنجاز نتطلع الى تحقيقه يبدأ بحلم، ويبقى في الانتقال من الحلم إلى الواقع هو الخطوات العملية التي تُتَّخذ بثبات ومسؤولية".



ختم: "نحن نترك مساحة الحلم للرئيس توفيق دبوسي، ونأمل أن تترافق مع خطوات متقدّمة تضع المشاريع على طريق التنفيذ، أمّا في ما يتصل بتحويل طرابلس إلى عاصمة اقتصادية، فذلك برأيي لا يحتاج بالضرورة إلى مراسيم أو تشريعات، بقدر ما يصبح واقعاً حينما تتحقّق هذه المشاريع، فتصبح طرابلس حكماً عاصمة الإقتصادية".

