قرار لدريان بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى

أصدر مفتي الجمهورية الشيخ قرارًا بتأليف مجلس عُمدة "مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار ، من الآتية أسماؤهم: الأستاذ محمد خالد سنو رئيساً لمجلس العُمدَة، المحامي حسين مسالخي نائباً للرئيس، القاضي الشيخ وسيم الفلاح أميناً للسر، طارق برازي أميناً للمال، عماد سوبرة أميناً للعلاقات العامة، محمود المدني الدفتردار أميناً للعلاقات الخارجية، وكل من نزيه حمد، الدكتور هاني الشعار، الحمصي، نبيل شهاب، إبراهيم القيسي وفاروق المكحّل أعضاء.

