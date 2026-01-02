توقيف مروّج مخدّرات خطير في بيروت… مطلوب بست مذكرات قضائية

أعلنت أنّ مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت أوقفت شخصًا متورّطًا بترويج المخدّرات في محلّة ، بعد توافر معلومات دقيقة عن نشاطه.



وأفادت المديرية أنّ التحريات والاستقصاءات قادت إلى تحديد هوية المشتبه به، وهو فلسطيني من مواليد عام 1985، مطلوب بموجب ست مذكرات توقيف وخلاصة حكم بجرائم مخدّرات. وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة في المكان المذكور.



وضُبط بحوزته كميات متنوّعة من المخدرات، شملت مادة الكريستال، حشيشة الكيف، الماريجوانا، الكيتامين، الكبتاغون، إضافة إلى حبوب مخدّرة أخرى، إلى جانب بطاقة خاصة باللاجئين كان يستخدمها للتنقّل ومبلغ مالي.



وختمت المديرية بأن الموقوف والمضبوطات أُحيلا إلى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، بإشارة من المختص.

