هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية



انتشر على أمس مقطع لفتاة ترقص عارية في أحد مطاعم ، مما أثار بلبلة واسعة في الأوساط الشعبية. وفي التفاصيل أن المتحوّل جنسياً “رامي دلي” والاسم الحركي Rumi Dalle دخل عند الساعة الاولى فجرا إلى مطعم Liza في الأشرفية، حيث كانت تقام سهرة رأس السنة وكانت الأجواء طبيعية كما كل سنة، وإذا بدلي يخلع كل ملابسه وبدأ بالرقص غير آبه بالحضور والعائلات الموجودة، مما دفع بإدارة المطعم إلى الاقتراب منه وإعطائه الملابس للتستر، لكنه رفض وأكمل، مما استدعى من المعنيين إخراجه من المطعم.



إدارة المطعم تواصلت صباح امس مع في وأعطت إفادتها، وأجرت اللازم، كما تقدّمت عبر موكّلها بدعوى الإخلال بالآداب العامة بحق الشخص الذي قام بهذا الفعل الشائن في المطعم.كما تقدّمت بدعوى باسم الشركة على الشخص المذكور، طالبة من المراجع المختصة إجراء اللازم.

ووفق المعلومات فان "مطعم ليزا"لا يزال يعمل بشكل طبيعي ويستقبل زواره كالمعتاد .

Advertisement