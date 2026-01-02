تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-01-2026 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1462870-639029678191780435.jpg
Doc-P-1462870-639029678191780435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع لفتاة ترقص عارية في أحد مطاعم الأشرفية، مما أثار بلبلة واسعة في الأوساط الشعبية. وفي التفاصيل أن المتحوّل جنسياً “رامي دلي” والاسم الحركي Rumi Dalle دخل عند الساعة الاولى فجرا  إلى مطعم Liza في الأشرفية، حيث كانت تقام سهرة رأس السنة وكانت الأجواء طبيعية كما كل سنة، وإذا بدلي يخلع كل ملابسه وبدأ بالرقص غير آبه بالحضور والعائلات الموجودة، مما دفع بإدارة المطعم إلى الاقتراب منه وإعطائه الملابس للتستر، لكنه رفض وأكمل، مما استدعى من المعنيين إخراجه من المطعم.

إدارة المطعم تواصلت صباح امس مع مكتب الآداب في قوى الأمن الداخلي وأعطت إفادتها، وأجرت اللازم، كما تقدّمت عبر موكّلها بدعوى الإخلال بالآداب العامة بحق الشخص الذي قام بهذا الفعل الشائن في المطعم.كما تقدّمت بدعوى باسم الشركة على الشخص المذكور، طالبة من المراجع المختصة إجراء اللازم.
ووفق المعلومات  فان "مطعم ليزا"لا يزال يعمل بشكل طبيعي ويستقبل زواره كالمعتاد .
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد نشله حقيبة سيدة مسنّة في الأشرفية.. هذا ما حل به
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف فنان شاب... هذا ما حصل داخل منزله
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
السيارة الرسمية للبابا تنتظره أمام مطعم الماكدونالدز لنقله إلى القصر الجمهوري لإعطاء البركة الباباوية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية تحسن حالتك المزاجية.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

قوى الأمن الداخلي

مكتب الآداب

باسم ال

الملا

المعن

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-01-02
Lebanon24
16:18 | 2026-01-02
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02
Lebanon24
16:06 | 2026-01-02
Lebanon24
15:50 | 2026-01-02
Lebanon24
15:28 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24