بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بجائزة اللوتو الكبرى التي بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار

فاز الشاب ، البالغ من العمر 34 عاماً، إبن بلدة كفرتبنيت الجنوبيّة، بجائزة اللوتو الأولى، التي بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار.

وأشار ياسين إلى أنّه غير متزوّج، وإلى أنّه يعمل مع عائلته في مجال بيع العطور.

وقال إنّه لم يكن يتوقّع أبداً الفوز بجائزة اللوتو، وأكّد أنّه سيدعم إخوته وتطوير عمل العائلة.