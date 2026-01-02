تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المطران بقعوني: العدالة في ملف مرفأ بيروت مدخل أساسي لصناعة السلام

Lebanon 24
02-01-2026 | 09:48
ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس عيد ختانة السيد المسيح ورأس السنة الميلادية في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم في بيروت، بحضور فاعليات سياسية وأمنية ومؤمنين.

وفي عظته، تمنى بقعوني أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام، مذكّرًا بتأكيد البابا لاوون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان على أولوية السلام. واعتبر أن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يشكّل مدخلًا أساسيًا لصناعة السلام في البلاد.

وتناول قضية الودائع، مؤكدًا أن أموال المودعين حقوق مشروعة لا يجوز المساس بها، ومعبّرًا عن أمله في ترجمة الوعود الرسمية إلى خطوات تعيد هذه الحقوق.

كما دعا الدولة إلى استكمال بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر القرار الأمني بيدها، مشددًا على دعم الكنيسة لكل مسعى يعزز الاستقرار ويصنع السلام في لبنان.
