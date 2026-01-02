المطران بقعوني: العدالة في ملف مرفأ بيروت مدخل أساسي لصناعة السلام

ترأس متروبوليت وجبيل وتوابعهما للروم المطران بقعوني قداس عيد ختانة السيد ورأس السنة الميلادية في القديس الذهبي الفم في بيروت، بحضور فاعليات سياسية وأمنية ومؤمنين.



وفي عظته، تمنى بقعوني أن تكون سنة خير وسلام، مذكّرًا بتأكيد البابا لاوون خلال زيارته الأخيرة إلى على أولوية السلام. واعتبر أن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يشكّل مدخلًا أساسيًا لصناعة السلام في البلاد.



وتناول قضية الودائع، مؤكدًا أن أموال المودعين حقوق مشروعة لا يجوز المساس بها، ومعبّرًا عن أمله في ترجمة الوعود الرسمية إلى خطوات تعيد هذه الحقوق.



كما دعا الدولة إلى استكمال بسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر القرار الأمني بيدها، مشددًا على دعم الكنيسة لكل مسعى يعزز الاستقرار ويصنع السلام في لبنان.

