جريحٌ في صيدا جراء حادث سير بين سيارة ودراجة ناريّة



وقع حادث سير عند طلعة المحافظ في مدينة ، حيث صدمت سيارة دراجة نارية، ما أدّى إلى سقوط جريح.



وعلى الفور، حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة إلى مكان الحادث، حيث عملوا على إسعاف الجريح أنس .م. من، الذي أُصيب بجروح في يديه ووجهه.



وجرى نقل المصاب إلى في صيدا لتلقّي العلاج، وحالته مستقرة.

