جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص: الصليب الأحمر يسهر على وجع الناس باندفاع ومجانية

Lebanon 24
02-01-2026 | 11:39
زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بعد ظهر اليوم، مركز الصليب الأحمر اللبناني في سبيرز - الصنائع، حيث كان في استقباله الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة وعدد من المسعفين.

وهنأهم على جهودهم طوال العام، ولا سيما خلال سهرة رأس السنة. وجال في أرجاء مركز الإسعاف وبنك الدم، مطلعا على كيفية عمل المركز ومستمعا الى شرح قدمه رئيس اقليم بيروت عن عمل قطاع الاسعاف والطوارىء.

وأثنى مرقص خلال جولته، على "الجهود والتضحيات التي يبذلها عناصر الصليب الاحمر اللبناني على مدار السنة، حيث يسهرون في أصعب الظروف، في الحرب والسلم وفي البرد والصقيع وفي زحمات السير، متميزين بقدرة فائقة على تحمل جاجات ووجع المواطنين وظروفهم المختلفة برضى وفرح ومجانية واندفاع من اجل خدمة المواطنين".

أضاف: "نقول لكم إن هناك من يفكر بكم وبجهودكم وتضحياتكم، وزيارة فخامة رئيس الجمهورية لكم في ليلة رأس السنة كانت أصدق تعبير عن التقدير الكبير لما تقومون به، وأنكم موضع فخر بالنسبة إلينا، فنحن نفتخر بكم كما نفتخر بالجيش والقوى الامنية، واعلموا وبكل ثقة ان هناك من يقدركم ويشكركم على الوقت الذي تتركون فيه عائلاتكم ومصالحكم الشخصية من أجل تقديم الخدمة لمن يحتاجها. نحن اليوم نشد على اياديكم ونهنئكم على كل ما تقومون به". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الصليب الأحمر

وزير الإعلام

الأمين العام

اللبناني على

الجمهوري

جمهورية

الصنائع

