بعد العاصفة... بلدية بيت الفقس تزيل الردم وتحذر المواطنين من المخاطر المحتملة

أكدت بلدية - في بيان، ان "لجنة التلزيم والأشغال في البلدية انهت أعمالها، وقامت بإزالة الردم الناتج عن انهيار الحائط نتيجة الامطار والذي تسبّب بأضرار على سيارة أحد المواطنين، وتقدمت البلدية بالشكر لكل من ساهم في التدخل السريع ورفع الخطر الآني عن الطريق والممتلكات".

وأهابت البلدية بالمواطنين "توخي الحذر في الأماكن المعرضة للمخاطر، ريثما تستكمل المعالجات الجذرية"، مؤكدة أن "المعالجة الدائمة وإزالة الخطر بشكل نهائي تقع ضمن مسؤولية المختصة، وفي مقدمها والهيئة للإغاثة، وتدعوها إلى التحرك العاجل والكشف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرا لما يشكله الوضع القائم من خطر محتمل قد يتجدد في أي وقت".

وأشار البيان الى أن "بلدية بيت الفقس، إذ قامت بما يمليه عليها واجبها ضمن الإمكانات المتاحة، تؤكد استمرارها في متابعة الملف ورفع المراسلات اللازمة إلى الجهات المعنية، حرصا على السلامة العامة وحماية المواطنين