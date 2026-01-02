بالفيديو.. حريق داخل معمل مياه تنورين التحتا

اندلع حريق في قسم المولدات داخل معمل مياه التحتا نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في المكان.



وعلى الفور حضرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق، كما حضرت فرق تحسبًا لأي حالات طارئة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وأفيد أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط.

