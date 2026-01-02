حول توقيف ضباط تابعين لنظام الأسد في لبنان… هذا ما أوضحه وزير العدل

‏ أكد وزير العدل ، أن لا يتردّد في تنفيذ أي استنابة قضائية ترده تشمل أي مطلوب، مهما كان، في إشارة إلى التحقيقات المتعلقة بضباط تابعين لنظام موجودين في . (الجديد)

Advertisement