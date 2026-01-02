عن حصرية السلاح… هذا ما قاله سلام

اشار رئيس الحكومة ، إلى أنّ "المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح استكملت، ما عدا النقاط التي تحتلها ، وفي مطلع العام نستكمل الخطة".



اضاف: "هذا السلاح لبناني ولا أحد يريد تسليمه لإسرائيل، وحصرية السلاح تعني أن يكون السلاح بأمر ، ولا يوجد خطر اقتتال داخلي".



واكد ان "أولوية أهدافنا هي استعادة أموال المودعين والنهوض الاقتصادي".



وشدد على ان "الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها". (lbc)

