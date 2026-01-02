الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل مياه تنورين

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، أهمد عناصر الدفاع المدني حريقًا شب في التمديدات الكهربائية للمولدات ضمن معمل مياه في تنورين التحتا. كما وقدموا الإسعافات الأولية اللازمة إلى عامل أصيب بضيق في التنفس جراء كثافة الدخان".



