الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل مياه تنورين

Lebanon 24
02-01-2026 | 15:03
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، أهمد عناصر الدفاع المدني حريقًا شب في التمديدات الكهربائية للمولدات ضمن معمل مياه تنورين في تنورين التحتا. كما وقدموا الإسعافات الأولية اللازمة إلى عامل أصيب بضيق في التنفس جراء كثافة الدخان".
