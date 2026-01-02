المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله

أشار عضو " للمقاومة" النائب علي المقداد إلى أن " هي التي حمت منذ العام 1982، وهي التي ستبقى تحميه بفضل دماء شهدائها وتضحياتها".وقال خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لـ" "، بالتعاون مع شعبة بلدة الطيبة البقاعية، في دارة غسان مظلوم: "لم تقدم المقاومة آلاف والجرحى والأسرى لكي تركع للعدو ، وإنما قدمت كل هذه التضحيات من أجل ان يبقى لبنان حرا، سياديًّا ومستقلا".وتابع: "طبقت المقاومة ما التزم به لبنان، وفي المقابل العدو الإسرائيلي لم يطبق اي بند من القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدوانية، بل يواصل يومياً خرق السيادة واستهداف الأراضي ".وختم: "لن نسمح لأحد يأن يجرنا إلى فتنة داخلية".