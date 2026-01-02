تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المقداد: شهداء المقاومة وجرحاها حماة سيادة لبنان واستقلاله

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1463011-639029920838645074.jpg
Doc-P-1463011-639029920838645074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد إلى أن "المقاومة هي التي حمت لبنان منذ العام 1982، وهي التي ستبقى تحميه بفضل دماء شهدائها وتضحياتها".

وقال خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لـ"حزب الله"، بالتعاون مع شعبة بلدة الطيبة البقاعية، في دارة غسان مظلوم: "لم تقدم المقاومة آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لكي تركع للعدو الإسرائيلي، وإنما قدمت كل هذه  التضحيات من أجل ان يبقى لبنان حرا، سياديًّا ومستقلا".

وتابع: "طبقت المقاومة ما التزم به لبنان، وفي المقابل العدو الإسرائيلي لم يطبق اي بند من القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدوانية، بل يواصل يومياً خرق السيادة واستهداف الأراضي اللبنانية".

وختم: "لن نسمح لأحد يأن يجرنا إلى فتنة داخلية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي: لبناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: لبناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لبنان يملك الحق في ردع الاحتلال وحماية سيادته واستعادة أرضه المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الدولة مسؤولة لتعمل على تثبيت سيادة واستقلال لبنان والمقاومة قامت بكل ما عليها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومساعدة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

كتلة الوفاء

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الشهداء

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-01-02
Lebanon24
16:18 | 2026-01-02
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02
Lebanon24
15:50 | 2026-01-02
Lebanon24
15:28 | 2026-01-02
Lebanon24
15:08 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24