تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بداية توجه عربي خجول نحو "حزب الله"

Lebanon 24
02-01-2026 | 22:30
A-
A+
Doc-P-1463055-639030150635665040.png
Doc-P-1463055-639030150635665040.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت  معلومات" الديار" عن بداية  توجه تركي - عربي ايجابي  نحو  "حزب الله"، وان كان ما زال خجولا.  واشارت هذه المعلومات الى ان تركيا كانت اول المبادرين، عبر استقبال وفد رفيع من حزب الله ، كما عملت  على فتح خطوط التواصل بين حزب الله ومسؤولين من جماعة الشرع  في سوريا، توصلوا الى تفاهمات على بعض المناطق  الحدودية لمنع اي اشكالات، كما فتحت تركيا الخطوط لزيارة وفد  الحزب الى قطر واجتماعه مع كبار المسؤولين.
هذا بالاضافة الى التواصل الدائم بين الحزب والمصريين، وحصول اكثر من لقاء بين النائب محمد رعد والسفير المصري علاء موسى، كما زار السفير التركي الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الايام الماضية، وفي المعلومات المتداولة، ان كل  الاجتماعات حصلت برضى  السعودية المتمسكة بحل الدولتين، كشرط للدخول في الاتفاقات الابراهيمية، وهذا ما ترفضه «اسرائيل». 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لبنانية لـ"سكاي نيوز عربية": حزب الله لن يعترض على توجه حصر السلاح شمال الليطاني طالما أنه يجنب لبنان مواجهة عسكرية واسعة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب "حزب الله"... رد مباشر على توجه بعبدا نحو التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه حزب الله نحو حوار مدني
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24

السعودية

ابراهيم

السعود

بيروت

التركي

سوريا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2026-01-03
Lebanon24
05:53 | 2026-01-03
Lebanon24
05:43 | 2026-01-03
Lebanon24
05:40 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
Lebanon24
05:30 | 2026-01-03
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24