لبنان
بداية توجه عربي خجول نحو "حزب الله"
Lebanon 24
02-01-2026
|
22:30
كشفت معلومات" الديار" عن بداية توجه
تركي
- عربي ايجابي نحو "
حزب الله
"، وان كان ما زال خجولا. واشارت هذه المعلومات الى ان
تركيا
كانت اول المبادرين، عبر استقبال وفد رفيع من حزب الله ، كما عملت على فتح خطوط التواصل بين حزب الله ومسؤولين من جماعة الشرع في
سوريا
، توصلوا الى تفاهمات على بعض المناطق الحدودية لمنع اي اشكالات، كما فتحت تركيا الخطوط لزيارة وفد الحزب الى قطر واجتماعه مع كبار المسؤولين.
هذا بالاضافة الى التواصل الدائم بين الحزب والمصريين، وحصول اكثر من لقاء بين النائب محمد رعد والسفير المصري علاء موسى، كما زار السفير
التركي
الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الايام الماضية، وفي المعلومات المتداولة، ان كل الاجتماعات حصلت برضى
السعودية
المتمسكة بحل الدولتين، كشرط للدخول في الاتفاقات الابراهيمية، وهذا ما ترفضه «اسرائيل».
