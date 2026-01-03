"الصيني" يؤثر سلبا على الطبابة والاستشفاء

لفت مصدر طبي بارز يعمل في القطاع الخاص إلى أنّ دخول الشركات بقوة إلى السوق الطبية بدأ ينعكس سلباً على نوعية الطبابة والاستشفاء في ، ولا سيما في العمليات الدقيقة كجراحات القلب والأطراف.

وأشار المصدر إلى أنّه لا توجد فروقات تُذكر في الأسعار بين القطع والمستلزمات الطبية الصينية والأميركية المعتمدة منذ سنوات في لبنان، إلا أنّ الفارق الحقيقي يكمن في حجم الأرباح التي تجنيها الشركات الصينية، إذ تقوم مثلاً باستيراد القطعة الطبية بنحو 100 دولار، لتبيعها لاحقاً للمستشفيات بما يقارب 1000 دولار.

وأوضح المصدر أنّ هذا الهامش الكبير من الربح يُصرف على عمليات التسويق لدى بعض الأطباء، الذين يتولّون بدورهم تسويق هذه المنتجات داخل المستشفيات، فيما يبقى المريض الحلقة الأضعف في هذه المعادلة





Advertisement