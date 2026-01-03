تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الصيني" يؤثر سلبا على الطبابة والاستشفاء
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
03-01-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر طبي بارز يعمل في القطاع الخاص إلى أنّ دخول الشركات
الصينية
بقوة إلى السوق الطبية بدأ ينعكس سلباً على نوعية الطبابة والاستشفاء في
لبنان
، ولا سيما في العمليات الدقيقة كجراحات القلب والأطراف.
وأشار المصدر إلى أنّه لا توجد فروقات تُذكر في الأسعار بين القطع والمستلزمات الطبية الصينية والأميركية المعتمدة منذ سنوات في لبنان، إلا أنّ الفارق الحقيقي يكمن في حجم الأرباح التي تجنيها الشركات الصينية، إذ تقوم مثلاً باستيراد القطعة الطبية بنحو 100 دولار، لتبيعها لاحقاً للمستشفيات بما يقارب 1000 دولار.
وأوضح المصدر أنّ هذا الهامش الكبير من الربح يُصرف على عمليات التسويق لدى بعض الأطباء، الذين يتولّون بدورهم تسويق هذه المنتجات داخل المستشفيات، فيما يبقى المريض الحلقة الأضعف في هذه المعادلة
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية سوريا: أي تأخير في اندماج "قسد" مع الجيش يؤثر سلبا عن منطقة الجزيرة
Lebanon 24
وزير خارجية سوريا: أي تأخير في اندماج "قسد" مع الجيش يؤثر سلبا عن منطقة الجزيرة
03/01/2026 13:05:47
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رد أميركي سلبي على اقتراح لبنان اعتماد لجنة "الميكانيزم" كإطار للتفاوض
Lebanon 24
رد أميركي سلبي على اقتراح لبنان اعتماد لجنة "الميكانيزم" كإطار للتفاوض
03/01/2026 13:05:47
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
03/01/2026 13:05:47
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بفيينا: في حال إقرار مشروع القرار ضد طهران فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مسار التعاون الإيجابي بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
Lebanon 24
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بفيينا: في حال إقرار مشروع القرار ضد طهران فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مسار التعاون الإيجابي بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
03/01/2026 13:05:47
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الصينية
المري
الصين
الرب
فيات
تيرا
طراف
تابع
قد يعجبك أيضاً
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم عنصرًا من "الحزب" في الخيام
Lebanon 24
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم عنصرًا من "الحزب" في الخيام
05:56 | 2026-01-03
03/01/2026 05:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. استهداف رابيد في الخيام
Lebanon 24
بالفيديو.. استهداف رابيد في الخيام
05:53 | 2026-01-03
03/01/2026 05:53:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله
05:43 | 2026-01-03
03/01/2026 05:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في النفاخية – صور
Lebanon 24
قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في النفاخية – صور
05:40 | 2026-01-03
03/01/2026 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإتحاد العمالي: لا لتشغيل العمال غير النظاميين
Lebanon 24
الإتحاد العمالي: لا لتشغيل العمال غير النظاميين
05:30 | 2026-01-03
03/01/2026 05:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
11:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
08:00 | 2026-01-02
02/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
10:00 | 2026-01-02
02/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:56 | 2026-01-03
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم عنصرًا من "الحزب" في الخيام
05:53 | 2026-01-03
بالفيديو.. استهداف رابيد في الخيام
05:43 | 2026-01-03
بيان من "مياه بيروت".. هذه تفاصيله
05:40 | 2026-01-03
قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في النفاخية – صور
05:30 | 2026-01-03
الإتحاد العمالي: لا لتشغيل العمال غير النظاميين
05:30 | 2026-01-03
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 13:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24